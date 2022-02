L’11 febbraio si festeggia in tutto il mondo la Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza. Dal grande al piccolo schermo sono tanti i ruoli femminili dedicati a scienziate realmente esistite (come Marie Curie o Dian Fossey) oppure inventate ma ugualmente memorabili come la paleobotanica interpretata da Laura Dern in Jurassic Park o l’astrofisica con il volto di Jodie Foster in Contact