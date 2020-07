15/22

Nello stesso anno, ritroviamo WIll Smith protagonista, insieme a Tommy Lee Jones, di una divertente commedia, “Men in Black”. Diretta da Barry Sonnenfeld, la pellicola segue le avventure degli agenti J e K, impegnati a controllare l'attività aliena sulla Terra e proteggere la segretezza della presenza extraterrestre. Il film è solo il primo capitolo di una fortunata saga cinematografica che comprende “Men in Black 2”, “Men in Black 3” e “Men in Black International” (Credits: WebPhoto)