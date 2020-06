In una intervista rilasciata a SyFy Wire, il produttore Walter Hill ha confermato che un trattamento per un nuovo sequel di Alien (con Sigourney Weavern nei panni di Ripley) esiste, e che è fiducioso che verrà realizzato

Gli incubi attorno ad Alien sembrano non essere finiti. La conferma arriva direttamente da Walter Hill, che in veste di produttore e sceneggiatore delle serie, non ha escluso l’idea di un quinto capitolo della saga iniziata con il film di Riddley Scott nel 1979. Intervistato da SyFy Wire, Hill ha confermato prima di tutto l'esistenza di un primo script di 50 pagine, scritte assieme a David Giler, altro storico produttore della serie. Sempre nella sue dichiarazioni ci sarebbe l’intenzione di coinvolgerein questa nuova avventura Sigourney Weaver nei panni di Ripley, il personaggio che le ha regalato una straordinaria notorietà.

“Sigourney, come è sempre stata fin dall'inizio, è troppo modesta riguardo la sua provata capacità di riuscire a dare efficacia a quest'idea, che è quella di raccontare una storia in grado di farvela fare sotto, di prendere a calci nel sedere un nuovo Xenomorfo e di condurre una meditazione sia sull'intero universo della saga di Alien, che del destino del tenente Ellen Ripley,"

Le dichiarazioni di Sigourney Weaver

La stessa attrice, solo pochi giorni fa, intervistata dalla rivista Empire, aveva raccontato dell'esistenza di un trattamento lungo una cinquantiva di pagine per un nuovo sequel della saga di Alien. Non solo, aveva aggiunto che in questo nuovo Alien 5 era previsto il ritorno del personaggio da lei interpretato in quella fortunatissima serie di fantascienza, Ellen Ripley, ma anche che dubitava di volerla tornare a interpretare. fantascienza, Ellen Ripley, ma anche che dubitava di volerla tornare a interpretare.