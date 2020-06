Su Sky Cinema Collection è tutto un… Ritorno al futuro

In occasione del 35° anniversario dell’uscita nelle sale del film che ha inaugurato la saga incentrata sui viaggi nel tempo, il canale 303 si trasforma in Sky Cinema Ritorno al futuro e dal 1° al 3 luglio dà spazio alla mitica trilogia creata da Robert Zemeckis

Il 3 luglio del 1985 è una di quelle date da segnare sul grande libro della Storia del cinema: quel giorno, infatti, usciva nelle sale statunitensi un film che avrebbe dato il via a una delle saghe più amate del grande schermo. Stiamo ovviamente parlando di Ritorno al futuro.

Per celebrare il 35° anniversario dell’uscita del film diretto da Robert Zemeckis, Sky Cinema Collection (canale 303) salta a bordo della mitica DeLorean di Doc e si trasforma in Sky Cinema Ritorno al futuro, dando spazio alla trilogia che ha per protagonisti Michael J. Fox (FOTO) e Christopher Lloyd nei panni di Marty McFly ed Emmett “Doc” Brown.

approfondimento Ritorno al futuro, reunion del cast: la foto Nel film che inaugura la saga, Ritorno al futuro, Michael J. Fox interpreta Marty McFly, uno studente gentile ma svogliato, con in testa il sogno di diventare una rockstar. Siamo nel 1985, la sua vita scorre senza troppi scossoni, tra le difficoltà dell’insicuro padre George (Crispin Glover), sempre alle prese con il bullo Biff Tannen (Thomas F. Wilson), che sin dai tempi della scuola lo sottopone a vessazioni, e l’insoddisfazione costante della madre Lorraine (Lea Thompson). Una chiamata però è destinata a cambiare la sua vita: si tratta del suo più grande amico, lo scienziato strampalato Emmett Brown, detto Doc, che lo invita a raggiungerlo nel parcheggio di un centro commerciale. Qui gli mostra come abbia trasformato una DeLorean in una macchina del tempo, ma appena dopo la riuscita dell’esperimento compaiono dei terroristi che sparano a Doc. A Marty non rimane altro da fare che salire a bordo dell’automobile modificata e… tuffarsi alla cieca a ritroso nel tempo, fino al 1955. Peccato che qui succeda l’imprevedibile: il ragazzo incontra i suoi genitori da giovani, il che rischia di scombussolare tutto quanto.

approfondimento I migliori film di Robert Zemeckis Il sequel Ritorno al Futuro – Parte II, uscito nel 1989, vede Marty e Doc di nuovo alle prese con i viaggi nel tempo, ma mentre la prima volta l’avventura era cominciata con un salto a ritroso di 30 anni, questa volta i due si ritrovano catapultati 30 anni in avanti, fino al 2015.

Il viaggio ha un obiettivo ben preciso: evitare che il figlio di Marty si metta nei guai e finisca per essere arrestato. Naturalmente, non tutto filerà per il verso giusto e quella che dovrebbe essere una breve sortita nel futuro finisce per trasformarsi in un immenso regalo al nemico numero uno della famiglia McFly, ovvero Biff Tannen.