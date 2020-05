Ritorno al futuro, reunion del cast: la foto

Josh Gad è un noto attore americano dalla grande verve comica. La sua voce è ben nota ai più piccoli, così come ai genitori, essendo il doppiatore di Olaf di “Frozen”. Anche lui, come tutti, è costretto a restare in casa per l’emergenza coronavirus. Un freno per l’industria cinematografica e televisiva, ma non uno stop alla fantasia degli artisti di Hollywood.

Gad ha infatti creato un format di grande successo, pubblicando video da milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube. Il titolo è “Reunited Apart” e ha come obiettivo quello di dar vita a delle vere e proprie reunion con i cast di film cult. Un grande successo per il ritorno de “I Goonies”, con il pubblico che ha adorato rivedere tutti i protagonisti su schermo.

Gad ha ora fissato un nuovo appuntamento. Sul suo canale è infatti comparso un allettante teaser, che annuncia la reunion del cast di “Ritorno al futuro”. Inutile dire come questa trilogia sia tra le più celebri della storia del cinema. Nel teaser si vede una data, come se si stesse impostando il giorno e l’ora per un nuovo viaggio. Appuntamento fissato per l’11 maggio 2020, alle ore 9.00 (ore 18.00 in Italia).