I migliori film di Robert Zemeckis

Robert Zemeckis è senza dubbio uno dei registi più amati di Hollywood. La sua filmografia è ricca di cult, come “Ritorno al futuro”. Di recente ha preso parte a una reunion virtuale di quello che è probabilmente il suo film più famoso, parte di una trilogia senza tempo. Nel corso della videochiamata ha voluto sottolineare ancora una volta come non vi sia alcun piano per realizzare un quarto film, così come un reboot. I fan dovranno accontentarsi di guardare e riguardare i film già noti, inseriti di diritto nella lista dei migliori di Zemeckis.

Chi ha incastrato Roger Rabbit, 1988

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Joanna Cassidy, Stubby Kaye, Alan Tilvern, Richard De Parmentier, Richard Leparmentier

Viene mostrata Hollywood nel 1947, in una versione che vede gli umani convivere con i cartoni. Un investigatore privato indaga su un omicidio, per il quale il principale sospettato è Roger Rabbit. La strana coppia si ritroverà a fare i conti con una vera e propria cospirazione.

La morte ti fa bella, 1992

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn, Isabella Rossellini, Jan Ogilvy, Adam Storke, Nancy Fish, Michelle Johnson, Colleen Morris, Jonathan Silverman

La vita di Helen Sharp, aspirante scrittrice, viene sconvolta dal tradimento del suo fidanzato, Ernest Melville. Questi viene sedotto dall’attrice Madeline Ashton. Dall’addio di Ernest sono trascorsi 20 anni ed Helen è divenuta un’avvenente scrittrice di successo. Madeline ha invece perduto la propria bellezza ed è in crisi con Ernest. Decide di sfruttare un elisir della vita eterna, bevuto anche dalla rivale, il che scatena situazioni esilaranti.

Forrest Gump, 1994

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Haley Joel Osment, Michael Conner Humphreys, Bob Penny, John Randall, Hanna Hall, Harold G. Herthum, George Kelly, Sam Anderson, Rebecca Williams

La storia di Forrest è quella di un bambino, ragazzo e infine uomo con disabilità intellettive. Il film pone lo sguardo sulla sua vita dagli anni ‘50 agli ’80, mostrando al tempo stesso l’evoluzione subita dagli Stati Uniti d’America.

Cast Away, 2000

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Tom Hanks, Helen Hunt, Aaron Rapke, Michael Forest, Nan Martin, Dennis Letts, John Duerler, Joe Conley, Yelena Papovic, Semion Sudarikov, Dmitri S. Boudrine

Un ingegnere si ritrova a bordo di un aereo che precipita su di un’isola nel Pacifico. Sarà costretto a fare di tutto pur di sopravvivere, reiventando la propria vita e cibandosi con qualsiasi cosa l’isola offra. Un percorso straziante, fino all’infinito e disperato viaggio per tornare a casa, rischiando la vita in mare aperto.

Ritorno al futuro, 1985

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Wendie Jo Sperber, James Tolkan, Billy Zane, Claudia Wells, Frances Lee McCain, Marc McClure, George Di Cenzo

Primo film della celebre trilogia, che vede un giovane ragazzo tornare per errore indietro nel tempo. Lo fa a bordo di una DeLorean modificata dal suo amico scienziato. Si ritrova così nel 1995, quando i suoi genitori erano soltanto dei ragazzi. Dovrà tentare di tornare indietro, nel suo futuro, provando a evitare danni irreparabili.