Stefano Accorsi è Guglielmo Marconi in una serie sul celebre inventore

Stefano Accorsi vestirà i panni di Guglielmo Marconi in una miniserie dedicata al celebre inventore e imprenditorie italiano, che arriverà prossimamente su Rai 1.

L’attore interpreterà la celebre figura storica nostrana in quella che è la prima miniserie dedicata a Marconi. Parliamo chiaramente dell’inventore e imprenditore italiano, padre della telegrafia senza fili, inventore della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 1909.

Lo show, che andrà in onda prossimamente su Rai 1, è una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Simona Ercolani, per la regia di Lucio Pellegrini.

La serie viene realizzata in occasione del 150º anniversario dalla nascita di Marconi, che venne alla luce a Bologna il 25 aprile 1874.