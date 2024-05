Almeno noi nell’universo, live l'Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo

L’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo torna in scena mercoledì 15 maggio, alle 18:15, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il concerto "Almeno noi, nell’Universo – Pratiche Musicali accessibili in viaggio tra musica, amore e libertà". Un’occasione che unisce la musica alla solidarietà, e che vede la partecipazione di Niccolò Fabi, Lo Claudio Simonetti e Nando Citarella

L’Orchestra, composta da persone con disabilità, operatori socioassistenziali, educatori, musicisti professionisti e da quest’anno anche un gruppo di studenti liceali, è soprattutto un percorso della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia svolto in collaborazione con la Cooperativa Sociale Agorà e la ASL RM3 e supportata da luglio 2023 a giugno 2024 attraverso il progetto La Musica per l’Inclusione. Il concerto dell’Auditorium è il coronamento artistico dell’edizione corrente di questo progetto di integrazione: questo palcoscenico accende i riflettori sui temi della disabilità, dell’inclusione, e dell’educazione in musica come potentissimo fattore di empowerment. Senza dimenticare l’importanza dell’inserimento degli studenti, che possono unire l’esperienza di alternanza scuola-lavoro alla creazione di bellezza.

"Almeno noi, nell'Universo" con Fabi, Simonetti e Citarella

Almeno noi, nell’Universo: è questo il titolo del concerto, che, parafrasando la canzone di Mia Martini, rappresenta al meglio il valore della musica nella costruzione di comunità accoglienti e inclusive. Le scelte del repertorio, seguendo i temi del percorso didattico di quest’anno spaziano nella storia e nella geografia del cantautorato italiano, nelle colonne sonore, nel rock nazionale e internazionale: Morricone, Bernstein, Sakamoto, Kiss, Goblin e molti altri. Con l’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo sul palco si alterneranno tre artisti d’eccezione: Niccolò Fabi, Lo Claudio Simonetti, compositore, tastierista e leader della storica formazione de i Goblin, Nando Citarella, cantore della tradizione popolare, vocalità e anima musicale già al fianco di Eduardo De Filippo, Ugo Gregoretti, Lindsay Kemp (solo per citarne alcuni), ambasciatore del folk italiano anche oltre il confine nazionale.

Dieci anni dell'Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo

Il percorso dell’Orchestra, giunto al decimo anno, è stato ideato e promosso dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia in collaborazione con la Cooperativa Agorà. Le prove si svolgono settimanalmente al Teatro di Villa Pamphilj condotte da Emanuele Bruno, Federica Galletti, Emanuela De Bellis, Luca Libonati e Paolo Pecorelli. Il progetto La Musica per l’Inclusione è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da aprile a giugno 2023 su "For Funding", la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 150.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.