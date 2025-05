Podcast Awards, premiato "E poi il silenzio-Il disastro di Rigopiano"

Sabato 10 e domenica 11 maggio si è tenuta la IV edizione de Il Pod - Italian Podcast Awards. La finale, con oltre mille spettatori, nel Teatro Municipale di Piacenza. A Pablo Trincia per il lavoro su Rigopiano il premio per il Miglior Podcast Votato dal Pubblico con oltre 20mila voti e nella categoria Documentari. Due premi nella categoria Sound design e True crime per l’altro podcast Sky “Sangue Loro - Il ragazzo mandato a uccidere”

L’edizione 2025 de Il Pod - Italian Podcast Awards si è conclusa la sera di domenica 11 maggio dopo due giorni di incontri, workshop e lezioni aperte al pubblico. Le premiazioni, nella cornice del Teatro Municipale di Piacenza, hanno visto tra i protagonisti due podcast firmati da Pablo Trincia per Sky: “E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano” e “Sangue Loro - Il ragazzo mandato a uccidere” . Il lavoro di Sky Italia, Sky TG24 e Chora Media che racconta la tragedia dell'hotel Rigopiano è il vincitore del Miglior Podcast Votato dal Pubblico con oltre 20.000 voti espressi dagli ascoltatori nella settimana dedicata alle votazioni. “E poi il silenzio” ha vinto il premio anche per la categoria Documentari. L’altro podcast targato Sky che si è aggiudicato due premi è “Sangue loro”, scritto da Pablo Trincia ( TUTTI I SUOI PODCAST ) e Luca Lancise sulla stagione terroristica che ha investito Roma negli anni ‘80. Il podcast si è aggiudicato le categorie Sound design e True crime.

Gli altri premi

Il premio Podcast dell’Anno è andato a “Borena - La terra senza pioggia” di Valerio Nicolosi (prodotto da LifeGate e Cesvi). Il podcast parla dell’omonima regione dell’Etiopia dove non piove da sei anni e racconta della siccità che sta vivendo il Corno d’Africa a causa dei cambiamenti climatici, lasciando vivere milioni di persone in condizioni di insicurezza alimentare o costringendole a emigrare. “Gianni” di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani (prodotto da Baby Hurricane) ha vinto come Podcast Indie dell’Anno: la storia inizia con il ritrovamento da parte dell’autrice di tre audiocassette registrate negli anni Ottanta da suo zio Gianni, un uomo psicologicamente fragile. Un viaggio all’interno del mondo interiore, intimo e visionario di un uomo, che ne restituiscono i passaggi più tortuosi della sua esistenza. Premio Piacenza per il podcast rivelazione, assegnato dalla città emiliana che ospita la manifestazione, è stato vinto dal podcast Provincia Thriller di Nicoletta Marenghi (Libertà). Premio Storia del Podcast, dedicato a un contenuto che ha fatto la storia, è stato assegnato a La piena. Il meccanico dei narcos di Matteo Caccia e Mauro Pescio (Audible Original). nfine è stata assegnata dal team de Il Pod - Italian Podcast Awards una Menzione speciale al podcast Ho conosciuto Kurt Cobain. La storia dei Nirvana in Italia di Paolo Maoret e Marco Degli Espositi (Piombo Podcast).