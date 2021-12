Migliori film in uscita a gennaio 2022 in streaming e al cinema. FOTO

20/22 @Netflix

Monaco: sull’orlo della guerra (Netflix): dal 21 gennaio visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Genere: Storico. Cast: Jeremy Irons, George MacKay, Jannis Niewohner, Sandra Huller, Liv Lisa Fries. Trama: ex amici che ora lavorano per governi in opposizione si ritrovano alla Conferenza di Monaco del 1938. Il clima politico è più che mai teso e i protagonisti si ritrovano, loro malgrado, a diventare spie per svelare un segreto nazista.

Monaco: sull’orlo della guerra, pubblicato il trailer del film Netflix