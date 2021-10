8/10 @Groenlandia

Marco Messeri è Aldo. Celebre attore, comico e regista. La sua filmografia affonda le radici negli anni ’60, quando recita in “Tre passi nel delirio”. Reciterà poi in “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi, che ritroverà anche in “Le vie del Signore sono finite”, “Il viaggio di Capitan Fracassa” e “Pensavo fosse amore… invece era un calesse”. Recita in “Camerieri”, “La prima cosa bella” e “La pazza gioia”, tra gli altri. Colleziona un Nastro d’argento, un Ciak d’oro e un Globo d’oro per “Con gli occhi chiusi” e “Le vie del Signore sono finite”.

