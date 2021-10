I migliori film da vedere a ottobre 2021. FOTO

7/16 @Sky Original

Way Down (Sky): da lunedì 18 ottobre. Genere: Azione. Cast: F. Highmore, S. Riley, L. Cunningham, À. Bergès-Frisbey, F. Janssen. Trama: L’attenzione di Thom, geniale studente di ingegneria, è catturata dalla cassaforte della Banca di Spagna che, costruita cent’anni prima, non è mai stata violata. Quando scopre che un leggendario tesoro sarà custodito per 10 giorni nella cassaforte, Thom escogita un piano per mettere a segno un colpo molto fruttuoso.