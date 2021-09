Presentato fuori concorso alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, l'emozionante film Sky Original di Francesco Lettieri con protagonista Andrea Carpenzano. LA RECENSIONE - DIRETTA Condividi:

Lovely Boy, tatuaggi, trap e droga approfondimento Lovely Boy, film Sky Original di Francesco Lettieri: trailer e poster Netana Whakaari, celebre e tatuatissimo capo Maori, diceva: “A causa della sfortuna puoi perdere le cose più preziose. Puoi perdere la casa, la moglie e altri tesori, ma il tuo tatuaggio, solo la morte potrà toglierlo. Sarà il tuo ornamento e il tuo amico fino alla fine dei tuoi giorni". E forse per questo Lovely Boy inizia in uno studio di Tattoo. Nic marchia il volto con il suo nome d’arte. La forma, si sa, è contenuto. La pelle parla e racconta il vuoto e il pieno, la depravazione e la redenzione. Il successo e il crollo dell’imberbe star musicale.

“Fate trap. La roba che facciamo noi neanche ha un nome, stiamo su Marte, poveri terrestri”. Con queste parole manifestate su Tik Tok, l’artista palesa il proprio talento. E poi è tutto un’epifania di baci, abbracci e complimenti tra “Stasera avete spaccato” e siete “Una bomba tipo Nagasaki". Ma Nic ha i lupi dentro, come diceva Jim Morrison a proposito delle poesie. Sicché, in ogni occasione, il cantante si precipita per scivolare in paradisi artificiali fatti di cocaina, erba, MDMA, Ketamina, speed e psicofarmaci. Una nube tossica che lo protegge e al tempo stesso lo soffoca. Una vita in una bustina, un’esistenza in polvere per sopportare tutta quella schidionata di corrivi blablablà da cui è assediato. Incartavetrato dalle droghe, l’artista obnubila la cognizione del proprio dolore.



Lovely Boy, Andrea Carpenzano e il cast del film approfondimento Venezia 2021," Lovely Boy "presentato alle Giornate degli Autori Con la chioma tinta di rosa, il profilo elegante, magro quanto una scultura, il protagonista di Lovely Boy è un dolente giovane principe consapevole che il Mondo non gli è amico e nemmeno le sue leggi, soprattutto quelle musicali. E Andrea Carpenzano (La terra dell'abbastanza; Il campione; Guida romantica a posti perduti) ha il corretto physique du role e il talento attoriale per farsi carico di un personaggio fragile e arrogante, sensibile e sfuggente. Da applausi pure la performance di Enrico Borello nei panni di Borneo, partner artistico di Nic, tuttavia più strutturato e cinico. Bravo anche Riccardo De Filippis (Lo Scrocchiazeppi di Romanzo Criminale-La Serie) che interpreta Padella, manager loquacissimo e dall’outfit improbabile.

Lovely Boy, la regia di Francesco Lettieri approfondimento Lovely Boy, al via le riprese del film su una star della Trap Tutto giocato sull’incontro-scontro tra la chiassosa scena musicale romana, tutta urla, griffe e videoclip a la page, e il rehab in Trentino Alto-Adige, Lovely Boy emoziona e convince. Dopo il felice esordio con Ultras, Francesco Lettieri si conferma uno dei pochi registi italiani capaci di raccontare con originalità ed efficacia gli adolescenti e l’Italia di oggi in tutta la sua contraddittoria complessità. Ma la forza del film Sky Original è quella di riuscire a parlare a tutti, anche a chi non ha la più pallida idea di cosa sia la musica trap. Perché si tratta di un’opera che racconta la disperazione e la speranza , l’ascesa e la caduta, la gioia e il dolore. Sentimenti che accomunano gli esseri umani al netto dell’età anagrafica.