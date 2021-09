Lovely Boy, intervista ad Andrea Carpenzano

Tra musica Trap e dipendenze, il giovane e talentuoso attore protagonista svela i segreti di Lovely Boy, il film in prima assoluta su Sky Cinema Uno lunedì 4 ottobre, disponibile anche on demand e in streaming su NOW Condividi:

"Fare un film sulla musica è difficile quanto fare un film sul calcio". Parola di Andrea Carpenzano, nato a Lugo, in provincia di Ravenna nel 1995 e cresciuto a Roma. E il versatile attore parla con cognizione di causa, visto che ha lavorato in Il Campione (2019) , pellicola dove vestiva i panni di un calciatore E ora Carpenzano con Lovely Boy, presentato alla 78. Mostra del Cinema di Venezia (VIDEO), dimostra ancora una volta le sue notevoli capacità recitative. Perchè uno dei punti di forza del film Sky Original (in prima tv lunedì 4 ottobre su Sky Cinema) è proprio l'interpretazione di Andrea. Nel portare sullo schermo l'ascesa, la caduta e la redazione di Nic, giovane star della "Trap", l'attore riesce a emozionare pur intepretando un personaggio complesso, che a prima vista potrebbe risultare antipatico. Ecco cosa Andrea Carpenzano ha raccontato ad Akim Zejjari di Sky Cinema.

Lovely Boy e la musica Trap approfondimento Festival di Venezia, Lovely Boy: la recensione del film Sky Original "Con un film sulla musica trap ti puoi divertire. E’ un mondo molto interessante. Ci sono quelli che fanno questo tipo di musica per fare i soldi, altri perché voglio diventare famosi. Qualcuno perché ne sente il bisogno e altri perché si annoiano. Si è trasformata anche la volgarità legata a questo genere musicale che è diventata qualcosa di bello da guardare, per certi versi addirittura puro".

Lovely Boy, tra droghe e rehab approfondimento Lovely Boy, film Sky Original di Francesco Lettieri: trailer e poster "E' un personaggio molto sensibile. E a un certo punto per noia e per un senso di inadeguatezza provato in determinate circostanze si rifugia nelle sostanze stupefacenti. Si abbandona quindi alle droghe ma con una certa di dose di consapevolezza, fino a che arriva a un certo punto in cui deve scegliere se morire o fare tre passi indietro".