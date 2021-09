Lovely Boy, film Sky Original di Francesco Lettieri: trailer e poster

Presentato Fuori Concorso alle Giornate degli Autori alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia il secondo lungometraggio di Francesco Lettieri sull'ascesa e il declino di una star della Trap che vede come protagonista Andrea Carpenzano. Il nuovo film Sky Original, prodotto da Indigo Film in coproduzione con Vision Distribution, andrà in onda il prossimo 4 ottobre in prima TV assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW. SEGUI LA DIRETTA DAL LIDO