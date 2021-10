Lovely Boy, il cast del film Sky Original. FOTO

10/23

Fabi (Ludovica Martino) è la fidanzata storica di Nic. Non si droga, non le piace particolarmente la trap ma è innamorata di lui. E Nic, a sua volta, ama lei - anche perché sa che, in fondo, Fabi è l’unica cosa sana e pura che gli è rimasta dentro la giostra impazzita della sua vita a Roma. Fabi fa di tutto per stare vicino a Nic, per cercare di tirarlo in salvo dalle droghe. Ma Nic non ha nessuna intenzione di essere salvato. E quando il suo stile di vita ingestibile costringe Fabi a lasciarlo, è quasi come se lui avesse voluto metterla in salvo.