Lovely Boy, Ludovica Martino è Fabi

L'attrice, celebre per il ruolo di Eva nella serie Skam, interpreta Fabiana, la fidanzata del protagonista. Ecco come si è preparata per interpretare il personaggio. Lovely Boy andrà in onda andrà in onda il 4 ottobre in prima TV assoluta su Sky Cinema uno e in streaming su NOW

Fidanzata storica di Nic (Andrea Carpenzano), Fabiana non si droga, non le piace particolarmente la trap ma è teneramente innamorata di lui. E Nic, a sua volta, ama lei - anche perché sa che, in fondo, Fabi è l’unica cosa sana e pura che gli è rimasta dentro la giostra impazzita della sua vita a Roma. Fabi fa di tutto per stare vicino a Nic, per cercare di tirarlo in salvo quando le droghe prendono il sopravvento. Ma Nic non ha nessuna intenzione di essere salvato. E quando il suo stile di vita ingestibile costringe Fabi a lasciarlo, è quasi come se lui avesse voluto metterla in salvo. A interpretare questo personaggio è Ludovica Martino. Dopo la serie Skam Italia, grazie alla quale ha vinto un nastro d’argento, l’attrice in Lovely Boy (la recensione del film) veste i panni di una ragazza molto diversa da quelle che ha interpretato nei suoi ruoli precedenti. Ecco cosa ha raccontato ad Hakim Zejjari di Sky Cinema.

Ludovica Martino, da Skam a Lovely Boy approfondimento Lovely Boy, intervista ad Andrea Carpenzano "Dopo la serie Skam, ((grazie alla quale ha vinto un Nastro d'argento per il suo ruolo di Eva e un nastro d’argento per l’immagine n.d.r) mi sono sempre ripromessa, in accordo con la mia agente, di non partecipare a progetti teen. Nonostante io ami Skam e sia legata a questa serie, quando vedi che una cosa ha funzionato è bene cambiare e non rimanere nel proprio brodo, perché altrimenti ti bruci."