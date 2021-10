Lovely Boy, il look e lo stile del film Sky Original

Dalla regia ai costumi, dalla fotografia alla scenografia, scopriamo come la pellicola ha rappresentato la scena trap musicale romana e il rehab situato nelle Dolomiti. L’appuntamento con “Lovely Boy” è per lunedì 4 ottobre in prima tv assoluta su Sky Cinema Uno e in streaming su Now. Disponibile anche On Demand Condividi:

Presentato Fuori Concorso alle Giornate degli Autori della 78ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (IL VIDEO), “Lovely Boy” arriva in prima tv assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile On Demand. Si tratta di una pellicola che mette a confronto due mondi contrapposti. Da una parte l’esuberante, chiassoso, eccessivo universo della musica trap, dall’altro il silenzio, la speranza e la sofferenza di un centro di recupero per tossicodipendenti situato tra i monti del Trentino-Alto Adige.

Le parole del regista Francesco Lettieri approfondimento Festival di Venezia, Lovely Boy: la recensione del film Sky Original “Abbiamo cercato di non chiudere il film esteticamente in una griglia di colori e inquadrature, Abbiamo cercato di essere liberi, di avere la possibilità di cambiare idea anche mentre giravamo sul set. Alla fine, spero che “Lovely Boy” venga ricordato come un film che testimoni quest’epoca, sia dal punto di vista del racconto, sia dal punto di vista estetico. Vorrei che fosse ricordato come un cult del 2020.”

Le parole del direttore della fotografia Gianluca Palma approfondimento Lovely Boy, intervista ad Andrea Carpenzano “È stata una grande sfida. C’erano molti luoghi, molti personaggi, molte situazioni: due concerti, una discoteca, Bolzano, Roma. Abbiamo utilizzato diverse tipologie di ottiche: l’anamorfico, lo sferico, il Super 16, i videoclip, i cellulari. Insomma, è stato tutto abbastanza complicato.”

Le parole della scenografa Marcella Mosca approfondimento Lovely Boy, Enrico Borello è Borneo “Ho seguito un mondo chiuso. Però mi sono distaccata completamente. È una sfera che vediamo spesso nella musica, nei documentari, sui social. Quindi ho resettato completamente quel tipo di estetica fatta di griffe e abiti firmati. Non ci interessava. Volevamo costruire degli ambienti che raccontassero gli stati d’animo dei personaggi”.