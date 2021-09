After 3, il trailer del film in arrivo in streaming

Amazon Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di After 3, lungometraggio disponibile sulla piattaforma dal 29 di ottobre, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

E’ stato rilasciato il trailer dell'atteso terzo capitolo di After. Il film non arriverà in sala, come previsto inizialmente, ma verrà diffuso a partire dal 29 ottobre su Amazon Prime Video (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il lungometraggio, tratto come i precedenti dall’omonima saga di libri dell’autrice Anna Todd, ha saltato il suo debutto nei cinema previsto per il 1 settembre, a cura di Leone Film Group e 01 Distribution.

Il record al botteghino di After

In attesa di poter vedere After 3, possiamo preannunciare che sarà un vero successo: il primo film, infatti, ha debuttato al primo posto della classifica al box office in ben 17 territori internazionali, riuscendo a incassare più di 70 milioni di dollari nel mondo.

In Italia, After ha incassato oltre 6 milioni di euro, mentre il secondo film ne ha portati a casa circa 4 milioni.

Il fortunato progetto cinematografico è la trasposizione dei romanzi di Anna Todd, nati online grazie a una fanfiction e diventati un vero e proprio fenomeno culturale per la generazione dei giovani adulti (fascia d’età 13-19 anni). Grazie all’incredibile successo ottenuto, i romanzi sono stati pubblicati in 35 paesi del mondo, vendendo 2 milioni di copie solo in Italia, con la casa editrice Sperling & Kupfer.

After 3, la sinossi

Il nuovo film si ispira all’omonimo romanzo “After 3 - Come mondi lontani” e “After 4 - Anime Perdute”, la cui sinossi ufficiale recita:

Proprio quando la giovane Tessa deve portare a termine alcune delle decisioni più importanti della sua vita, ecco che i segreti familiari riemergono, mettendo in discussione la sua relazione d’amore e tutti i suoi piani. Il padre torna, dopo 9 anni di assenza portando alla luce nuove rivelazioni sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin dovranno decidere se continuare a combattere per la loro storia, oppure se prendere due strade diverse una volta per tutte.

After 3, il cast

After 3 ha per protagonisti l’attrice Josephine Langford, nei panni di Tessa, e l’attore Hero Fiennes Tiffin, che interpreta il ruolo di Hardin.

Insieme a loro, un cast corale d’eccezione: Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Mira Sorvino, Stephen Moyer, Angela Sari, Atanas Srebrev e Anton Kottas.

Il lungometraggio è diretto dal regista Castille Landon e la produzione è stata affidata a Jennifer Gibgot (Step Up), Brian Pitt, Aron Levitz (Wattpad), Nicolas Chartier e Jonathan Deckter (Voltage Pictures), Mark Canton (300) e Courtney Solomon (Cake, An American Haunting). I produttori esecutivi sono invece Andrew Panay e Eric Lehrman.