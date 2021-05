Rifkin's Festival , la recensione del film di Woody Allen

E’ facile cadere nella tentazione di definire l’ultimo film di Woody Allen, Rifkin’s Festival, da lui scritto e diretto, che esce finalmente il 6 Maggio, con un semplice gioco di parole: il sogno di un cinefilo. Innanzitutto letteralmente: perché il protagonista, Wallace Shawn, ha un’intensa attività onirica in cui rivive i grandi classici del cinema. E poi, in modo meno didascalico: perché il regista ottantacinquenne, che ha ambientato la pellicola proprio al festival del cinema di San Sebastian, l’ha evidentemente realizzata come un omaggio allo zoccolo duro dei suoi fan. Fan per lo più europei e indifferenti alle accuse riemerse nei suoi confronti, che, colti e fedeli, si identificheranno con il protagonista, derideranno assieme a lui la parte più becera del mondo dell’industria del cinema, coglieranno l’occasione per una sana autoironia ed infine cercheranno, come negli storici film di Allen, un rifugio alle domande esistenziali nella fantasia e nell’arte

Wallace Shawn è Mortimer Rifkin, ex professore di cinema, nevrotico e cerebrale, come si addice a tutti gli alter ego di Allen, alla ricerca dell’ispirazione per scrivere il libro definitivo, quello che passerà alla storia come un capolavoro. Lo incontriamo seduto sulla poltrona dell’analista, ma presto seguirà la statuaria moglie Sue (Gina Gerson) al festival di San Sebastian, in Spagna. “Amavo i festival”, ci informa subito Mortimer\ Allen, “ma quando il cinema era arte”. Più tardi, con la tipica vena dissacratoria del regista, sentiremo dire del protagonista che “guarda con sospetto qualunque film che intrattenga o faccia un profitto” ed è con questa malcelata avversione al mondo contemporaneo del cinema che lo troviamo catapultato a San Sebastian. In effetti al suo arrivo, testa sempre più incassata nelle spalle, come una testuggine al seguito della bella e affaccendata moglie PR, siamo accolti dalla caratteristica mercenaria dell’industria: quando, en passant, sentiamo un produttore dire ad una bella e procace bionda che sarebbe perfetta nei panni di Hannah Arendt.

Mortimer detto Mort non sarebbe lì se non per tenere d’occhio quella che potrebbe essere più di una relazione professionale tra la moglie e il regista del momento, il francese Philippe, interpretato da Luis Garrel: un acclamato e affascinante giovane autore il cui profluvio di luoghi comuni ( “vado a vela perché il mare è l’unico posto dove mi sento libero “) è accolto come rivelazione dalla stampa adorante e che promette, con il suo prossimo film. di risolvere autonomamente la crisi Israele-Palestina.