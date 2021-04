Rifkin's Festival, il nuovo film di Woody Allen in sala dal 6 maggio

La nuova commedia scritta e diretta da Woody Allen, debutterà esclusivamente in sala per festeggiare la riapertura nazionale dei cinema nel nostro Paese. Nel cast del film Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya, Sergi López e Christoph Waltz. Il direttore della fotografia è Vittorio Storaro Condividi:

approfondimento Rifkin’s Festival di Woody Allen aprirà il Festival di San Sabastian Rifkin's Festival, la nuova commedia scritta e diretta da Woody Allen, uscirà nei cinema italiani dal 6 maggio, distribuita da Vision Distribution. La pellicola che debutterà esclusivamente in sala per festeggiare la riapertura nazionale è una coproduzione Italia-Spagna realizzata da The Mediapro Studio, Gravier Productions e Wildside.

La trama del film approfondimento Woody Allen compie 85 anni: tutti i suoi film in 25 foto Già presentato all'ultimo 68/o Festival di San Sebastian dov’è anche ambientata la trama, il film vede come protagonista il personaggio di Mort Rifkin (Wallace Shawn) ex professore e fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un'occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo. Nel cast anche Elena Anaya, Sergi Lopez e Christoph Waltz. Il direttore della fotografia è Vittorio Storaro, la scenografia è di Alain Bainée, il montaggio di Alisa Lepselter, i costumi di Sonia Grande e le musiche di Stephane Wrembel.

Le prime parole di Woody Allen approfondimento Woody Allen e New York, un amore eterno in 5 film "Realizzare Rifkin's Festival è stata una grande gioia, soprattutto grazie a Vittorio Storaro e alla sintonia che ci ha legati durante le riprese - ha spiegato il regista newyorkese in una nota -. Spero che questo film, in un periodo così difficile, restituisca al pubblico il grande piacere di tornare in sala".