Rifkin’s Festival di Woody Allen aprirà il Festival di San Sabastian

Girato la scorsa estate nella stessa località balneare, la pellicola viene descritta come una commedia romantica e vede nel cast Elena Anaya e Louis Garrel, oltre a Gina Gershon, Sergi Lopez, e Christoph Waltz. Protagonisti una coppia americana sposata che si reca in Spagna per partecipare proprio al San Sebastián Film Festival, dove i due rimangono catturati non solo dalla bellezza e dal fascino del paese, ma anche dalla fantasia e dalla magia del cinema. Come sempre non mancheranno intrecci amorosi, con lei che inizierà una relazione con un geniale regista francese e lui che invece si innamorerà di una bellissima donna spagnola.