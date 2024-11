'Il concerto che vorrei', concerto accessibile con i Selton a Milano

L’evento, che si inserisce nel cartellone della Milano Music Week 2024, vede i Selton in concerto, già sold out, per la seconda data speciale che anticipa il loro tour 2025. "Per noi offrire l’opportunità a più persone di partecipare ai nostri concerti e renderli più accessibili significa creare un senso di appartenenza sociale e contribuire alla costruzione di un’educazione sentimentale condivisa. Portare la musica e altre forme d'arte a un pubblico sempre più ampio è un obiettivo fondamentale per migliorare la società che ci circonda. Per vivere davvero il futuro, dobbiamo imparare ad abitarlo". – aggiungono sul tema i Selton che sul palco del club milanese continuano il viaggio live del loro ultimo album GRINGO Vol.1 (in attesa del secondo capitolo) con la formazione a 5 e un palco che si caratterizza per una doppia batteria. Con loro le musiciste Daniela Mornati (tastierista e voce) e Giulia Formica (batterista e voce).

Una connessione diretta tra i club di Milano e Roma

Per la data del 24 novembre, Il Concerto che vorrei sperimenta un’azione per persone sorde o con disabilità uditiva che potranno provare un'esperienza di suono immersiva e reale grazie a 4 giubbotti Woojer Vest messi a disposizione gratuitamente con un contest che verrà promosso nei prossimi giorni, via web e social, dal live club di Viale Toscana 31. L’attivazione dei giubbotti per la data milanese è anche frutto del lavoro di rete portato avanti da KeepON Live nell’ambito del Concerto che vorrei, che ha messo in connessione il MONK di Roma – dove l’utilizzo dei giubbotti è stato ormai previsto in modo permanente – con la Santeria di Milano, la quale ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. "È solo una delle tante azioni concrete che si possono introdurre in tema di accessibilità, ancor più necessaria in una settimana importantissima come quella della Milano Music Week in cui la musica è centrale". - dichiara Federico Rasetti, Direttore di KeepOn Live e de Il Concerto che Vorrei.