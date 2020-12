5/25

Woody Allen torna nelle sale nel 1972 con “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso* (*ma non avete mai osato chiedere)” (Everything You Always Wanted to Know About Sex* (*But Were Afraid to Ask)). Si tratta di un film surreale, composto da sette episodi, ciascuno dei quali ironizza su uno specifico aspetto della vita sessuale (foto credits: WebPhoto)

Woody Allen pubblica la sua autobiografia e nega abusi sulla figlia