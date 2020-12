Woody Allen, gli 85 anni di un irresistibile osservatore della socieà

85 anni, ma ancora in piena attività. Woody Allen arriva al 1° dicembre, giorno del suo compleanno, con un film da presentare al più presto al pubblico. Il suo “Rikin’s Festival” ha subito, come tutti i titoli in uscita, un rinvio per la chiusura delle sale determinata dalle misure governative anti Covid. E’ un film che Allen ha diretto e non interpretato, ma dove non sarà difficile trovare qualcosa di lui. Inoltre quest’anno c’è stata la sua autobiografia “A proposito di niente”, uscita in Italia per La nave di Teseo. E’ stata l’occasione per raccontarsi e anche per descrivere la relazione con Mia Farrow e argomentare contro le accuse di molestie e pedofilia nate proprio nella sua famiglia. Con un libro Woody Allen è tornato ancora una volta ai suoi inizi, quando scriveva per giornali, riviste e come autore di radio, televisione, teatro e cinema. Il suo esordio come attore e sceneggiatore cinematografico risale al 1965 con il film di Clive Donner “Ciao Pussycat”. La sua prima volta da regista arrivò nel 1969 con “Prendi i soldi e scappa”. Da quel momento la sua ascesa è stata irresistibile, le sue commedie si sono articolate dalla farsa all’osservazione sociale, con uno spirito raffinato e autoironico. Tra i suoi primi film gli esilaranti “Il dittatore della Stato libero di Bananas” (1971) e “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere” (1972). La svolta fu “Io e Annie” (1977). In questo film Woody Allen recita con Diane Keaton, amica e compagna di lunga data, in una serie di gag irresistibili, fortemente autobiografiche e finemente critiche nei confronti degli pseudo-intellettuali snob della New York di quegli anni.

Il pubblico, in particolar modo quello europeo, si accorse di amare Woody Allen. Di lì a poco anche la critica e gli addetti ai lavori lo apprezzarono. “Io e Annie” vinse due Oscar nel 1978 per la regia e la sceneggiatura. A parte le tante nomination, la statuetta per la sceneggiatura tornò a Woody Allen nel 1987 per “Hannah e le sue sorelle” e nel 2012 per “Midnight in Paris”. In Europa gi premi sono stati alla sua intera carriera, con il Leone d’oro a Venezia (1995) e la Palma d’oro a Cannes (2002).

In Italia la carriera di Woody Allen è legata a Oreste Lionello, il suo storico doppiatore, scomparso nel 2009. Dal 2012, l’anno in cui uscì “To Rome with love”, tocca a Leo Gullotta dare la voce a Woody Allen. Il suo è un punto di vista unico su questo artista e per questo gli abbiamo chiesto di parlarcene.