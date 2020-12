Buon Compleanno Woody Allen, l'omaggio di Sky Cinema

Sky Cinema Due celebra gli 85 anni del regista americano con i film "Io e Annie", "Amore e Guerra""e "Un giorno di pioggia a New York". I tre titoli sono disponibili anche nella collezione on demand insieme a Match Point (Premium Cinema)

approfondimento Woody Allen compie 85 anni: tutti i suoi film in 25 foto Stati Uniti, anno ,1935. Il presidente Roosevelt inaugura il Secondo New Deal". Henry Mller pubblica "Tropico del cancro". John Steinbecl Pian Della Tortilla. Detroit su aggiudica le World Series di Baseball. Il mitico Babe Ruth passa dalla squadra dei New York Yankees a quella dei Boston Braves. Jim Braddok diventa campione del mondo dei pesi massimi. All' Alvin Theathre va in scena la prima di Porgy and Bess Accadde una notte si aggiudica il premio Oscar come miglior film. Ma per il mondo. del cinema il 1935 è soprattutto l'anno di nascita di un genio della settima arte. Infattom un appartamento di Flatbush, Brooklyn, veniva al mondo, Allan Stewart Konigsberg, in arte Woody Allen.

"Non Voglio la realtà, voglio la magia. E ho sempre disprezzato la realtà e bramato la magia. Ho scoperto di essere un mago, ma ho scoperto di saper manipolare solo carte e monete e non l'universo". In queste parole tratta da "A proposito di Niente”, l’autobiografica di Woody Allen, c'è tutto il senso del cinema del regista newyorchese. E proprio la consapevolezza dei propri limiti, a tragedia di vivere in un universo indifferente, ha consentito ad Allen di poter sublimare la condizione umana con l'arma della comicità . E Sky Cinema rende omaggio al genio del maestro con tre titoli da non perdere

Amore e Guerra approfondimento I migliori film di Woody Allen Solo Woody Allen poteva trasformare in gag l'ossessione per il grano presente in Anna Karenina o l'esecuzione sospesa di Dostoevskij. Con benevolenza, il cineasta americano centrifuga i grandi romanzi, i capolavori di Einstein, i film dei grandi autori nordeuropei. Il risultato è Amore e guerra. un delizioso dolce da gustare con occhi. Perché per citare le parole dello stesso Allen: “Il dramma è un po' come un piatto di carne e patate. La commedia è un dessert, come la meringa.E la metafora gastronomica è d'uopo in un film dove la natura viene descritta come "un enorme ristorante. Così, tra le aringhe e i polli del ristorante Tresky, Allen ci parla di sesso e morte in un crescendo di monologhi, camera look e nonsense. Si ride parecchio, grazie anche la magica alchimia, non più semplice spalla, ma deuteragonista

Io e Annie approfondimento Woody Allen e New York, un amore eterno in 5 film Non bastano 4 Oscar e un Golden Globe per testimoniare la grandezza di questo film. Anche in Io e Annie si parla di cibo visto che il film inizia con questa barzelletta: sue vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: "Ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena", e l'altra: "Sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole!" La storiella diventa così per Woody Allen la cartina di tornasole del suo pensiero sull’esistenza, ovvero, “la vita è piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità e disgraziatamente dura troppo poco.” Tutto giocato sui contrasti tra uomo e donna, New York e Los Angeles, l’arte e la vita, Io e Annie è uno di quei film che non ti stancheresti mai di rivedere. Ed è davvero curioso per una pellicola che avrebbe dovuto intitolarsi “Anhedonia” che in greco significa l’incapacità di provare è gioia. Ma è questa la magia del cinema di Woody Allen. E nonostante, durante le riprese, il regista e Diane Keaton si fossero già lasciati, il cineasta riesce a filmare una storia d’amore con una grazia e un umorismo inusitati.