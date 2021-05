Lasciali parlare, il trailer del film di Soderbergh con Meryl Streep

Il secondo film della coppia Premio Oscar, che non arriverà al cinema in Italia, unicamente in digitale Condividi:

“Lasciali parlare” è il nuovo film di Steven Soderbergh, con protagonista Meryl Streep. Si ha infine una data d’uscita anche per il mercato italiano, anche se non vi sarà alcuna distribuzione nelle sale cinematografiche. Gli appassionati dovranno attendere il 27 maggio, per poi procedere all’acquisto o noleggio in digitale.

Meryl Streep vestirà gli abiti di Alice Hughes, misteriosa scrittrice allontanatasi dalle proprie amicizie più intime a causa del successo professionale ottenuto negli anni. È di fatto divenuta una sconosciuta per loro. Qualcosa però sta per cambiare. Candice Bergen interpreta Roberta, che accetta l'invito della protagonista, a caccia di un risanamento dopo il caos generato dal suo ultimo romanzo. A comporre il gruppo è anche Dianne Wiest, ovvero Susan, la più diplomatica del gruppo. Lucas Hedges è Tyler, nipote di Alice dolce e goffo, che vede in lei un genitore. Gemma Chan, infine, è Karen, nuova agente letteraria di Alice, la cui carriera è in bilico. La donna è a caccia di informazioni riservate sul nuovo lavoro in cantiere.