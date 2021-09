Army of Thieves, distribuito il trailer ufficiale

Nelle scorse ore Netflix Italia ha pubblicato il trailer ufficiale del prequel di Army of the Dead di Zack Snyder che a breve farà il suo arrivo sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Army of Thieves, la trama

Parallelamente alla pubblicazione del trailer, Netflix Italia ha condiviso anche la sinossi ufficiale del film, questo il testo presente nella didascalia del filmato: “In questo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un'avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall'Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell'impossibile in giro per l'Europa”.