The White Lotus, Walton Goggins si apre sulla morte della prima moglie

Per le riprese dello show di Mike White l'attore è tornato negli stessi luoghi che ha visitato venti anni fa quando ha girato il mondo nel tentativo di superare il lutto della prima moglie, Leanne, morta suicida nel 2004. All'epoca si sentiva perso, esattamente come Rick, il suo personaggio nella serie

Walton Goggins è uno dei personaggi più amati di The White Lotus 3, serie televisiva HBO che si è conclusa col finale di stagione trasmesso in Italia lo scorso 7 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, un ultimo episodio che ha visto protagonista il suo personaggio, l'irrequieto Rick Hatchett, un uomo che va in vacanza nel resort di lusso in Thailandia col solo scopo di trovare l'uomo che uccise suo padre molti anni prima.

Goggins ha rivelato di aver dovuto far fronte alle sue emozioni nei sei mesi che ha trascorso in Thailandia per le riprese dello show.

L'attore statunitense conosceva bene il paese poiché ci era stato venti anni prima, quando stava vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita: il lutto per la sua prima moglie, Nadia, morta suicida.

Il viaggio in Thailandia 20 anni prima per superare il lutto Walton Goggins, attore di nuovo sulla cresta dell'onda per i suoi recenti successi sul piccolo schermo (le serie Fallout e The White Lotus 3), è oggi un marito e un padre felice ma nella sua vita ha sperimentato momenti di grande dolore a cui ha ripensato proprio a causa del suo coinvolgimento nel cast del terzo ciclo di episodi di The White Lotus.

Per Goggins la lunga trasferta in Thailandia è stata emotivamente complicata.

Dalla Thailandia, infatti, era partito nel 2004 un lungo viaggio in giro per il mondo che l'attore aveva fatto per trovare un senso ai tragici avvenimenti che gli erano capitati.

Sua moglie Nadia, che aveva sposato nel 2001, era morta suicida nel 2003.

Per tre anni, ha spiegato Goggins a GQ che lo ha intervistato lo scorso febbraio, non si è dato pace e si è messo in "situazioni discutibili", tra droghe, esperienze di vita e viaggi.

Quando è tornato in Thailandia per lo show di Mike White si è reso conto di essere già stato in molti posti, dalle isole a Bangkok.

L'attore era già stato in molte delle location scelte per lo show circa venti anni prima ma con uno stato d'animo del tutto differente. "C'era così tanto dolore", ha detto ricordando quei giorni terribili.

Goggins come il suo personaggio, Rick Hatchett Walton Goggins ha trovato diverse corrispondenze tra la sua vera esperienza e quella del suo personaggio nella serie, Rick Hatchett.

Al pari di Rick, anche lui andò davvero in Thailandia perché era un uomo perso, con un trauma da elaborare.

Rick Hatchett, in The White Lotus 3, viaggia fino in Thailandia per trovare l'uomo che ha ucciso suo padre ma il destino non sarà clemente con lui, che agisce accecato dalla vendetta.

Goggins, nella vita vera, è partito dalla Thailandia per viaggiare in molti paesi, inclusa l'India, il Vietnam e la Cambogia alla ricerca della pace.

Tornando in Thailandia per le riprese della serie HBO l'attore è stato attraversato da molti ricordi, pur ammettendo di trovarsi in una fase della sua vita completamente diversa.

Nell'intervista ha detto: "Pensavo, Dio, vorrei poter abbracciare quel ragazzo. Vorrei potergli sussurrare all'orecchio: 'Starai bene. La vita continua, e continua per tutti, se riesci a resistere e appoggiarti, continuando a camminare per la strada che stai percorrendo. Continua a cercare le risposte'. ".