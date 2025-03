The White Lotus 3, Walton Goggins è stato morso da un serpente sul set

L'attore statunitense ha raccontato di essere rimasto traumatizzato dalle riprese delle scene coi serpenti che sono andate avanti per due giorni.

Se la sua compagna di set Aimee Lou Wood è stata morsa da uno dei rettili solo nella finzione, a lui è successo per davvero

Come sapranno gli appassionati di The White Lotus, i cui episodi della stagione 3 stanno andando in onda ogni settimana in Italia, in contemporanea con gli Usa, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la nuova avventura nel favoloso resort di lusso in Thailandia offre ambientazioni spettacolari ma anche svariati momenti da brivido.

Se siete saltati dalla sedia quando Chelsea, l'attrice Aimee Lou Wood, è stata morsa da un serpente velenoso - l'evento si riferisce all'ultimo episodio andato in onda, il terzo della stagione 3 - sarete ancora più sorpresi dal fatto che Walton Goggins, l'attore che interpreta Rick, è stato morso per davvero durante le riprese da uno dei rettili presenti sulla scena.

Goggins ha raccontato l'episodio durante la sua intervista nel salotto televisivo di Jimmy Kimmel confermando di essere stato protagonista di una delle esperienze per lui più traumatiche di sempre.

Il morso del rettile (non velenoso) durante le riprese Walton Goggins ha la fobia dei rettili ma ha dovuto mettere da parte le sue paure per girare delle scene di The White Lotus 3 che prevedevano la presenza di serpenti.

I rettili sono assoluti protagonti dell'episodio 3 della serie televisiva HBO.

Goggins e Aimee Lou Wood, Rick e Chelsea nello show, lasciano il resort per andare a cercare della marijuana e si imbattono in uno spettacolo con dei rettili.

Mentre Chelsea assiste allo show messo in piedi per i turisti, Rick si allontana per andare a liberare gli animali in gabbia che lo avevano messo a disagio già dal primo momento.

L'attore ha spiegato in tv che nel girare quella scena è stato a contatto per davvero con uno dei rettili e, inaspettatamente, uno di essi lo ha morso. Per fortuna non si trattava di uno di quelli velenosi.

Durante l'episodio Chelsea viene morsa da un cobra (uno di quelli liberati da Rick) ed è costretta a correre in ospedale per farsi somministrare l'antidoto al veleno.

La finzione è diventata realtà durante le riprese e Goggins, che era stato rassicurato sulla non pericolosità della specie che lo ha morso, ha continuato a girare per ben nove ore. Nel suo racconto l'attore ha spiegato di essersi recato in ospedale per un controllo solo il giorno seguente.

Le riprese coi serpenti sono durate due giorni, ha raccontato l'attore da Kimmel, un tempo utile per affrontare la paura dei rettili. Oggi l'attore ne parla col sorriso ma l'evento resterà per sempre nella sua memoria, ha detto. Approfondimento The White Lotus 3, perché è cambiata la musica dei titoli di testa?

Il serpente, l'animale guida di Rick Il personaggio di Walton Goggins in The White Lotus 3, Rick Hatchett, è uno dei più enigmatici della nuova stagione.

Scontroso e irascibile, Rick ha un passato traumatico che sta venendo fuori nelle sedute di benessere e meditazione che sta facendo al resort ma ormai è abbastanza chiaro che il suo viaggio è finalizzato a un obiettivo che solo lui conosce e che potrebbe essere legato all'omicidio di suo padre, un evento che lo ha sconvolto quando era un bambino.

La vista dei serpenti in gabbia turba Rick al punto da decidere in maniera del tutto irragionevole di liberarli.

Goggins ha spiegato a USA Today che i serpenti sono gli animali guida di Rick. L'uomo non li ha liberati perché sotto effetto della marijuana: Rick si rivede nei rettili che fanno paura agli uomini.

"Sono temuti e fraintesi", ha spiegato l'attore. L'atto di liberarli equivale alla voglia del personaggio di liberarsi dal dolore che lo tormenta.

Rick è temuto da tutti al pari dei serpenti, solo Chelsea riesce a relazionarsi con lui. La donna, profondamente empatica, vede in lui un bambino ferito.

Anche Rick è legato a lei, lo si capisce dalla premura con cui la segue in ospedale con un tuk tuk dopo il morso del rettile. Leggi anche The White Lotus, Banana Republic lancia una collezione dedicata alla s