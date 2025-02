The White Lotus 3, perché è cambiata la musica dei titoli di testa?

Per il nuovo ciclo di episodi, il compositore della musica originale dei titoli di testa a sfondo artistico, Cristobal Tapia de Veer, si è lasciato ispirare dalle ambientazioni misteriose ed esotiche della Thailandia ma anche da alcune musiche sentite su TikTok

The White Lotus 3 ha debuttato da pochissimo in tutto il mondo (in Italia, lo scorso 17 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti) ma sta già spopolando tra i fan, merito anche questa volta della trama accattivante e del tema sonoro che apre ogni nuovo episodio.

Come avranno certamente notato gli spettatori che hanno visto il primo episodio, la nuova stagione propone un cambio nei titoli di testa, che già in precedenza erano stati concepiti in maniera diversa per ogni ciclo di puntate.

Al cambio di scenario e di storia dello show antologico, corrisponde una nuova apertura. Ecco come è nata la nuova "sigla", accompagnata da una canzone che è già un cult.

La sigla di The White Lotus: un mix riuscito di musica e arte La sigla di apertura di The White Lotus 3 è già un successo su TikTok e l'opinione dei fan della serie è più o meno per tutti la stessa: dopo i primi ascolti, è difficile togliersela dalla testa.

Il merito è della felice comunione tra immagini e musica, in un crescendo di sensazioni che sono anche una anticipazione della violenza che si cela appena sotto la superficie degli scenari paradisiaci in cui sorgono i resort di lusso della catena "The White Lotus" in cui si svolge ogni stagione dello show.

Il mix di immagini artistiche e musica, che ha dato i suoi frutti fin dalla messa in onda nel 2021 della prima stagione della black comedy, sta continuando a maturare consensi, nonostante il cambio di registro visivo e musicale operato con la nuova stagione ambientata in Thailandia.

Sono proprio i nuovi scenari esotici l'ispirazione principale della musica scritta per la nuova sigla, lo conferma Cristobal Tapia de Veer, storico compositore della musica dei titoli di testa dello show, a Variety.

Tapia de Veer ha rivelato che questa volta la sua canzone che, come le precedenti, mescola generi e suoni con un ritmo sempre più incalzante, trae origine da tracce ascoltate in rete, tra YouTube e TikTok.

Il compositore ha ammesso di essere rimasto molto colpito da come fossero efficaci brevi composizioni montate sotto dei comuni video con dei gatti, contenuti comuni sulla piattaforma social fatti per emozionare l'utente.

La nuova canzone introduce il focus sulla spiritualità che è uno dei temi principali della nuova stagione dello show voluti dal creatore Mike White.

Come già sperimentato per la musica composta per la sigla della prima e della seconda stagione (i successi Hawaii e Renaissance), non manca il mix di strumenti e di elettronica con beat dance in aumento, che determina il crescendo di energia che culmina nel finale.

La musica ispirata alla misticità della Thailandia Parlando con Variety Tapia de Veer ha detto di non aver apprezzato particolarmente la canzone composta per i titoli di testa della stagione due di The White Lotus, ambientata in Sicilia, che invece è diventata un successo anche fuori dal piccolo schermo.

L'autore ha ammesso di amare molto il modo in cui Paolo Sorrentino mescola nelle sue opere vari generi musicali, passando dalla classica alla dance.

Per The White Lotus 2 ha dunque pensato di unire il tema sonoro della fortunata prima stagione con motivi orchestrali che facessero pensare all'Italia.

Il suo lavoro, ha detto, non è stato facilissimo perché inizialmente The White Lotus era stata concepita come una miniserie e, visto il successo di critica e pubblico, i realizzatori hanno pensato di proseguire con nuove trame facendo dello show una serie antologica.



