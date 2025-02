Moda, The White Lotus 3, arriva la collezione H&M dedicata alla serie

1/12 Courtesy H&M

H&M celebra con una speciale capsule l'uscita in tutto il mondo di The White Lotus 3, la serie originale HBO che in Italia è disponibile dal 17 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti.

La collezione ispirata alle atmosfere vacanziere e lussuose dello show debutterà online e in store selezionati nel mondo il 20 febbraio ma il colosso svedese di abbigliamento ha già reso disponibili le immagini della campagna di lancio e i dettagli sui singoli pezzi che la compongono



The White Lotus, la terza stagione su Sky dal 17 febbraio