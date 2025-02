6/14 ©IPA/Fotogramma

PARKER POSEY - L’ambiziosa moglie di Timothy, Victoria, è interpretata da Parker Posey. Attrice classe 1968, negli anni ‘90 era definita "la regina degli indie" per le sue tante partecipazioni a film indipendenti. Non sono mancati però ruoli mainstream come in La vita è un sogno, C’è posta per te, Scream 3 e Superman Returns, alternati a produzioni più piccole e ad alcuni lavori in tv (La battaglia di Mary Kay, Boston Legal, Will & Grace, The Big C, The Good Wife, New Girl, Lost in Space)