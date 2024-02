Il ruolo di Manobal segnerà la prima volta su un set della cantante. Lisa è il secondo membro delle Blackpink ad apparire in una serie della HBO: nel giugno del 2023, Jennie ha recitato in The Idol

Lisa verrà accreditata con il suo nome, Lalisa Manobal , nella terza stagione della serie di successo firmata HBO. Come per tutti gli altri interpreti, anche il suo ruolo è avvolto nel mistero. Ciò che sappiamo è che la produzione di The White Lotus comincerà questo febbraio a Koh Samui, Phuket e Bangkok , in Thailandia. I dettagli esatti della trama sono anch'essi riservati: si sa solo che seguirà le vicende di un nuovo gruppo di ospiti, in una proprietà del resort White Lotus.

Lisa , membro delle Blackpink , si è unita al cast della terza stagione di The White Lotus : a dare per primo la notizia è stato Variety.

Donne di successo

Il ruolo di Manobal in The White Lotus segna il debutto di Lisa come attrice: si tratta del secondo membro delle Blackpink ad apparire in una serie della HBO. Prima di lei Jennie (accreditata come Jennie Ruby Jane) ha recitato nella serie The Idol, uscita lo scorso giugno.



Le Blackpink (i cui membri sono Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa) sono uno dei gruppi musicali più famosi al mondo. Hanno debuttato nell'agosto 2016 con Square One. Il loro singolo Boombayah ha raggiunto il primo posto nella classifica Billboard World Digital Songs, stabilendo il record come video musicale di un gruppo coreano più visto al debutto. Sono diventate dunque il gruppo K-pop femminile col posizionamento più alto nella classifica Billboard Hot 100 grazie a Ddu-Du Ddu Du, raggiungendo il 55esimo posto, ma anche il pimo gruppo femminile K-pop ad entrare nella classifica degli artisti emergenti di Billboard. Successivamente, hanno collaborato con artisti del calibro di Dua Lipa, Lady Gaga, Cardi B e Selena Gomez.

Manobal stessa ha infranto diversi record. Con l'uscita del suo album solista Lalisa, nel 2021, è stata la prima artista donna della Corea del Sud a vendere 736.999 nella settimana di debutto. I singoli Lalisa e Money sono entrati nella top 10 della Billboard Global 200, con Money che è diventata la canzone di una solista K-Pop più longeva nella Billboard Hot 100 di USA e Regno Unito.

Ora, eccola pronta a conquistare anche lo streaming.