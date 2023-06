The White Lotus, una serie prequel incentrata su Tanya è possibile

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

The White Lotus, serie televisiva statunitense creata e diretta da Mike White, ha debuttato nel 2021, ottenendo il plauso della critica e del pubblico: successo che ha portato l'emittente HBO a rinnovarla per una seconda stagione, uscita nel 2022, e successivamente anche per una terza stagione, attualmente in lavorazione. L’unico personaggio presente in entrambe le stagioni della serie antologica, che esplora ogni volta un nuovo mistero avvenuto in una delle lussuose sedi della catena di resort White Lotus, è quello di Tanya McQuoid, interpretata da una brava Jennifer Coolidge, che per il ruolo ha anche vinto il Golden Globe come migliore attrice non protagonista. Per via di come si è conclusa, nella seconda stagione, la storia dell’iconica Tanya (a cui il pubblico si era molto affezionato), è altamente improbabile rivedere Coolidge nel terzo capitolo ambientato in Thailandia. Eppure il regista Mike White ha rivelato di aver già discusso con l’attrice la possibilità di realizzare uno spin-off prequel dedicato interamente a una giovane Tanya. La prima stagione di The White Lotus è ambientata alle Hawaii, mentre la seconda in Sicilia, e entrambe sono disponibili in esclusiva su Sky (e in streaming solo su NOW).