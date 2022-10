The Watcher 2, Jennifer Coolidge: vendetta contro il suo personaggio

L'attrice che ha dato il volto a Karen Calhoun, spera che nel futuro la sua agente immobiliare senza scrupoli verrà punita sul piccolo schermo. Al momento non ci sono aggiornamenti sul seguito dello show Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il successo di The Watcher, miniserie thriller dalle sfumature horror in onda su Netflix dal 13 ottobre, visibile anche su Sky Q e Now tramite la app Smart Stick, continua ad investire i suoi protagonisti interpellati sulla possibilità che lo show di Ryan Murphy abbia un seguito.

Sebbene non ci sia ancora alcuna conferma a proposito di una seconda stagione, Jennifer Coolidge, l'interprete della spietata Karen Calhoun, ha già qualche idea sul suo personaggio contro il quale vorrebbe vendetta.



La vendetta contro Karen (in caso di The Watcher 2) approfondimento The Witcher, Henry Cavill lascerà la serie dopo la terza stagione Le scelte del cast di The Watcher sono state senz'altro determinanti per la riuscita di un prodotto che nelle ultime settimane ha accumulato consensi e record di visualizzazioni in streaming. Insieme ai protagonisti Naomi Watts e Bobby Cannavale, anche Jennifer Coolidge ha il suo posto tra i migliori interpreti della storia: è grazie a lei, infatti, che Karen Calhoun, l'agente immobiliare in prima linea nella compravendita della casa al centro del racconto, riesce a conquistare il pubblico con la sua personalità eccessiva ed esasperante.

La sessantunenne di Boston, a colloquio con i giornalisti, non ha risparmiato giudizi severi alla sua Karen, un personaggio a cui starebbe bene una punizione ulteriore in un eventuale seguito dello show.

Non è sufficiente per l'attrice il trattamento riservato a Karen nell'ultima puntata: il suo personaggio, dice, meriterebbe “un buon schiaffo in faccia”, dato, perché no, dalla sua ex amica Nora, interpretata da Naomi Watts.

Ovviamente, per ora, la dichiarazione è solo un pretesto per chiacchierare poiché non ci sono aggiornamenti circa un seguito dello show poiché né Murphy, né Netflix si sono pronunciati in merito. Tuttavia, la Coolidge, che si è divertita moltissimo a recitare nella serie, si augura davvero di tornare a vestire i panni della cattiva.



Jennifer Coolidge e il suo primo ruolo da vera cattiva GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Con The Watcher Ryan Murphy ha dato l'opportunità a Jennifer Coolidge di dare vita a un personaggio malvagio, una villain tutta riccioli biondi e abiti color confetto, molto distante dai ruoli del suo vasto repertorio.

Conosciuta per le sue partecipazioni a cult come American Pie e La rivincita delle bionde, e più recentemente per show acclamati dal pubblico come White Lotus, la Coolidge ha amato recitare in una produzione di Ryan Murphy col quale avrebbe già voluto lavorare dieci anni fa quando l'autore le chiese in prestito la sua abitazione di New Orleans per girare una stagione di American Horror Story.

All'epoca l'attrice ha sperato fino all'ultimo in una chiamata del regista ma l'incontro sul set, di fatto, è avvenuto con The Watcher. Dal canto suo, Murphy, nell'apprendere la cosa, ha detto che se si fosse reso conto prima di quanto l'attrice fosse perfetta per questo tipo di parte, l'avrebbe scritturata molto tempo prima.