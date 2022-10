The Witcher, Henry Cavill lascerà la serie dopo la terza stagione

L'attore annuncia l'addio al personaggio di Geralt di Rivia, che ha interpretato per tre stagioni nella serie tv Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Già annunciato il nuovo protagonista Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dello spettacolo Torna Superman, saluta Geralt. Almeno per come lo abbiamo conosciuto finora. Pochi giorni dopo aver annunciato ufficialmente il suo ritorno nei panni di Clark Kent, Henry Cavill ha sganciato un’altra bomba ai suoi fan attraverso il suo profilo Instagram. E stavolta si tratta di una notizia che non piace a molti, perché segna la fine di un’esperienza importante per l’attore, quella con The Witcher, la serie tv fantasy di Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, nella quale è stato protagonista per tre stagioni.

Il post di Henry Cavill leggi anche The Witcher 3 e il suo spin-off Blood Origin hanno una data d'uscita Ecco, Cavill ha annunciato ufficialmente l’addio al personaggio di Geralt di Rivia, aggiungendo che il suo posto sarà preso da Liam Hemsworth. Lo ha fatto attraverso un post che ha come immagine il lupo logo della serie: “Qualche notizia da condividere dal Continente… - ha scritto l’attore – Il mio viaggio come Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure, e ahimè, riporrò il mio medaglione e le mie spade per la quarta stagione. Al mio posto, il fantastico Mr. Liam Hemsworth prenderà il mantello del Lupo Bianco. Come con il più grande dei personaggi letterari, passo la fiaccola con reverenza per il tempo speso incarnando Geralt ed entusiasmo di vedere Liam farsi carico del più affascinante e sfumato degli uomini. Liam, questo personaggio ha una meravigliosa profondità. Immergitici con piacere e vedi quello che ci puoi trovare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Henry Cavill (@henrycavill) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

IL POST DI LIAM HEMSWORTH vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv Anche Liam Hemsworth ha pubblicato un post accompagnato dalla stessa immagine: “Come fan di The Witcher mi sento al settimo cielo per l’opportunità di interpretare Geralt di Rivia. Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi ceda le redini e mi permetta di prendere le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura. Henry, sono stato un tuo fan per anni e sono stato ispirato da ciò che hai dato a questo amatissimo personaggio. Avrò un compito difficile ma sono realmente esaltato dal poter entrare dentro il mondo di The Witcher”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Liam Hemsworth (@liamhemsworth) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie