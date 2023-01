Golden Globes, vince The White Lotus. La goia di Sabrina Impacciatore

La serie, girata in Sicilia, si è portata a casa anche il riconoscimento per la miglior attrice non protagonista a Jennifer Coolidge Condividi

Ai Golden Globe 2023 ha vinto, in qualche modo, anche l'Italia. La seconda stagione di The White Lotus, produzione HBO firmata da Mike White e girata a Taormina, si è aggiudicata due premi, quello come miglior miniserie e quello per la miglior attrice non protagonista a Jennifer Coolidge. Grande entusiasmo da parte di Sabrina Impacciatore, tra i protagonisti della serie.

The White Lotus, la vittoria ai Golden Globe approfondimento The White Lotus 2, Sabrina Impacciatore ospite al Jimmy Kimmel Live The White Lotus, disponibile su Sky e in streaming solo su NOW, ha vinto due premi: miglior miniserie e quello per la miglior attrice non protagonista, andato a Jennifer Coolidge. “Volevo fare il discorso in italiano ma sono troppo ubriaco” ha esordito Mike White, creatore e regista della serie, ritirando il premio. White ha poi ringraziato “la straordinaria troupe italiana” che ha lavorato con lui in Sicilia. È diventato virale il discorso di Jennifer Coolidge, attrice 61enne vista recentemente anche in The Watcher. “Volevo solo dirvi che avevo dei sogni così grandi quando ero più giovane e poi quel che succede è che la vita li affievolisce. Insomma volevo essere regina di Monaco e vabbè quello l’ha fatto qualcun altro, avevo queste idee giganti e poi invecchi e insomma volevo dire, Mike White, tu mi hai dato speranza – ha scherzato l'attrice, ritirando il premio - Mi hai cambiato la vita in mille modi diversi. Ora i vicini mi parlano, cose così. Non sono mai stata invitata a nessuna festa e ora mi invitano tutti”.

The White Lotus 2, di cosa parla GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv The White Lotus 2 racconta la vacanza di alcuni ricchi turisti americani nel prestigioso albergo The White Lotus di Taormina. Sono tutti alle prese con dinamiche familiari e sentimentali, tradimenti e livori, sulla scia dell’America del #metoo e del politicamente corretto. Proprio come la prima stagione, anche The White Lotus 2 comincia con il ritrovamento di un cadavere la cui identità viene svelata solo nell’ultimo episodio. Se il primo capitolo era girato alle Hawaii, la seconda stagione è ambientata tutta in Italia, a Taormina. Nella realtà il White Lotus è il Four Seasons San Domenico Palace, che pare sia stato già preso d’assalto dai fan della serie. Oltre a Taormina i personaggi si spostano anche a Noto, Cefalù e Palermo, fra ville affrescate e stradine pittoresche. Oltre a Jennifer Coolidge, in The White Lotus 2 troviamo F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Michael Imperioli, Aubrey Plaza. Tre le attrici italiane principali: Beatrice Grannò e Simona Tabasco, che nella serie interpretano due scaltre escort, e Sabrina Impacciatore, diventata una vera star negli Stati Uniti anche grazie alla sua ospitata al Jimmy Kimmel Show. Proprio l'attrice ha commentato la recente vittoria ai Golden Globes commentando su Instagram: “Sto piangendo con gioia e orgoglio” ha scritto via Stories, mostrando il video della premiazione di Jennifer Coolidge.