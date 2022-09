The Watcher, trailer della miniserie con Naomi Watts e Bobby Cannavale

La trama di The Watcher

The Watcher è ispirata a una storia vera e narra le vicende della famiglia Brannock, trasferitasi in una nuova casa nel New Jersey che tutto lasciava presagire fosse quella dei loro sogni. Effettivamente, nel trailer possiamo vedere come i Brannock siano entusiasti ma la loro gioia è destinata a durare poco. Infatti, la famiglia inizia a ricevere delle inquietanti lettere da parte di una persona che si fa chiamare L’Osservatore (The Watcher), che ammette come quella casa sia sempre stata la sua ossessione e che, adesso, anche i Brannock lo sono diventati. Nel corso del trailer, dunque, vediamo come l’atmosfera inizia a farsi sempre più angosciante, con i Brannock che cercano in tutti i modi di scoprire chi sia colui che li osserva. Dopo aver pubblicato il trailer, Netflix non ha però dato indicazioni precise sul numero di puntate e sulla data in cui uscirà The Watcher che, ricordiamo, è trattata da una storia vera. Essendo stata presentata come miniserie, è plausibile che il numero di puntate sia compreso tra le 4 e le 6 mentre, per quanto riguarda il giorno in cui sarà visibile, non è stata indicata una data precisa ma presumibilmente sbarcherà entro la fine del 2022.