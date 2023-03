The White Lotus, la terza stagione sarà forse girata in Thailandia

VOTA PER I CIAK D’ORO



In queste ore il magazine statunitense Variety riporta in esclusiva che la terza stagione della serie televisiva The White Lotus sarà probabilmente girata in Thailandia.

L'hanno riferito alla celebre rivista americana diverse fonti vicino alla produzione.

Poiché le prime due stagioni di The White Lotus di Mike White sono state girate rispettivamente nei resort Four Seasons alle Hawaii e in Italia, è possibile che la terza stagione si svolga in una delle quattro proprietà del colosso degli hotel di lusso in Thailandia, che si trovano a Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e nel Triangolo d'Oro, la zona montuosa compresa fra il Myanmar, il Laos e la Thailandia.



I resort Four Seasons della Thailandia sono sparsi in città, campagna, giungla e spiaggia, dunque offrono al creatore White un sacco di ambientazioni di vario tipo.

HBO, contattata da Variety per avere un commento circa l’eventualità che la Thailandia sia lo scenario del terzo attesissimo capitolo dello show, per ora non si è espressa.



Mike White (che scrive e dirige The White Lotus, oltre a esserne il produttore esecutivo insieme a David Bernad e Mark Kamine) aveva precedentemente accennato al fatto che la terza stagione potrebbe svolgersi in Asia e concentrarsi su "morte e religione e spiritualità orientali".