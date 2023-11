Musica

Sulle classifiche mondiali spira sempre più forte un vento che viene dall’Oriente. Nella settimana che si è chiusa il 24 settembre sono state addirittura addirittura 8 le band k-pop in grado di monopolizzare la top 15 dei dischi di Billboard. Scopriamo insieme qualcosa in più sugli idol che stanno spopolando, soprattutto tra i giovanissimi

Trascinato dal singolo Talk Talk Talk, il mini album BETW9EN 1&2 si è confermato per la terza settimana in testa alla chart. Le autrici di questo exploit sono le Twice, attive ormai dal 2015 quando vennero letteralmente “messe insieme” nel programma Sixteen (una sorta di X-Factor in salsa coreana con attenzione particolare alla personalità dei concorrenti)