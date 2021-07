BLACKPINK The Movie, il trailer dell’evento musicale

È on air il trailer ufficiale di “BLACKPINK The Movie”, il lungometraggio che racconta la storia della girl band sudcoreana icona del K-Pop nel mondo e ora pronta a festeggiare i cinque anni di carriera. Il film-evento uscirà anche nelle sale italiane dal 4 all’8 agosto 2021 Condividi:

Sono tra le girl band più conosciute e apprezzate nel mondo, non solo dagli amanti del K-pop e dagli stessi connazionali. Le BLACKPINK – con Kim Ji-soo, Jennie Kim, Rosè e Lisa – si preparano a festeggiare il grande traguardo dei cinque anni di carriera con un evento speciale: un film che verrà trasmesso nelle sale di tutto il mondo. “BLACKPINK The Movie” racconterà la storia di ciascun membro della band sul e dietro il palco, mettendone in luce i sogni, gli obiettivi raggiunti e da raggiungere, e regalando interviste esclusive e messaggi per i fan.

“BLACKPINK The Movie”, condiviso il trailer ufficiale approfondimento Chi sono le Blackpink, la girl band k-pop dei record A riprova del grande successo internazionale delle BLACKPINK, in sudcorea e nel resto del mondo, la band ha condiviso nelle scorse ore il primo trailer ufficiale del film-evento che uscirà ad agosto – “BLACKPINK The Movie” – raccogliendo fin da subito una pioggia di like e visualizzazioni. Come si vede dai frame condivisi su YouTube, il lungometraggio racconterà la storia delle BLACKPINK, dall’esordio ufficiale nel 2016 con il singolo “Square One” ad oggi, icona del movimento K-pop mondiale e tra i gruppi più ascoltati dal vivo e in streaming. Un teaser della durata di un minuto, per la pellicola ufficialmente distribuita da Nexo Digital, che vuole essere un sentito regalo per il fandom da ormai cinque anni di grande supporto. Con BLACKPINK The Movie” ripercorreremo insieme non solo le più belle performance on stage (come i concerti “In Your Area” e “The Show”), ma anche il backstage dei più apprezzati video musicali e interviste dirette a ogni membro della band.