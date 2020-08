Blackpink, le regine del K Pop presentano il nuovo singolo Ice Cream

È disponibile in tutti gli store digitali i l nuovo singolo delle Blackpink “Ice Cream” in collaborazione con Selena Gomez . Le regine del K Pop Mondiale presentano al mondo il loro singolo in lingua inglese che anticipa anche la pubblicazione del loro disco “THE ALBUM”, di cui da oggi è partito il preorder e il presave, e che sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale dal 2 ottobre. Il video ufficiale in neanche 6 ore ha totalizzato già oltre 30 milioni di views e già in tendenza su YouTube. Scoperte dalla YG Entertainment, le Blackpink sono composte da Jisoo, Jennie, Lisa e Rosé , quattro cantanti dall’immenso carisma, ballerine e icone della moda. Nonostante il gruppo abbia un appeal che oltrepassa i confini, hanno avuto un impatto particolare sui millennial e sulle donne e ragazze della Generazione Z di tutto il mondo, costruendo un seguito di appassionatissimi fan che si fanno chiamare con il nickname “Blinks”.

Chi sono le Blackpink

Con il loro background eclettico – Rosé è nata in Nuova Zelanda ed è cresciuta in Australia, Jennie è cresciuta in Nuova Zelanda e in Korea, Lisa è cresciuta in Thailandia e Jisoo è nativa di Seul – le Blackpink dimostrano di essere una forza multiculturale e multilingue nel mondo del K-pop.

Arrivato nell’agosto del 2016, il loro debutto è stato segnato da “Square One”, due brani (“Boombayah” e “Whistle”) che raggiungono le vette delle classifiche e provano il loro potere crossover (con Rolling Stone USA che loda l’offerta delle due canzoni come un “perfetto matrimonio fra K-pop e A-town trap”). A novembre dello stesso anno esce “Square Two” con i brani “Playing with Fire” e “Stay”. Nel giugno 2017 arriva il singolo "As If It's Your Last" che esordisce primo nella World Digital Song di Billboard quello stesso giorno. Il brano viene inserito nella classifica globale di YouTube delle venticinque canzoni dell'estate 2017. Il catalogo ben curato del gruppo include anche l’EP “Square Up”, una release uscita nel giugno 2018 che è stata al #40 posto della Billboard 200 e al #1 posto della classifica Billboard World Albums.

“Square UP” contiene “Ddu-Du Ddu-Du”, brano che segna numerosi record nelle classifiche: debutta al 17º posto nella Official Trending Chart nel Regno Unito, rendendole il primo gruppo femminile K-pop a entrare nella classifica dalla sua creazione nel 2016, nella Billboard Hot 100 raggiunge il posto più alto di sempre per un gruppo femminile K-pop, arrivando al numero 55 con 12,4 milioni di ascolti e 7.000 download; debutta alla posizione 39 nella US Streaming Songs, facendo di loro il primo girl group K-pop con un pezzo in classifica; si posiziona in vetta alla World Digital Songs di Billboard, rendendolo il quarto brano del gruppo a piazzarsi al primo posto della classifica. Il 21 gennaio 2019, il video musicale di "Ddu-du Ddu-du" è diventato il video musicale più visto di un gruppo K-pop su YouTube, con 620,9 milioni di visualizzazioni (ad oggi ne conta 733,338,745). Square Up” regala inoltre al gruppo la sua prima entrata e contemporaneamente la posizione più alta mai raggiunta da un gruppo femminile K-pop nella classifica americana Billboard 200: si piazza infatti al 40º posto.

Un successo dietro l'altro

Diversi mesi dopo che “Square Up” ha scalato le classifiche, YG entertainment e Interscope Records hanno annunciato la global partnership delle Blackpink, spianando la strada al gruppo per la svolta internazionale. Lo stesso mese, le BLACKPINK sono apparse con un featuring in “Kiss and Make Up” di Dua Lipa –singolo che ha raggiunto 164 milioni di stream su Spotify. Il 5 dicembre 2018, il gruppo pubblica il primo album in studio, “Blackpink in Your Area”, che include tutti i loro brani e singoli in versione giapponese. Il 5 aprile del 2019 esce il terzo EP “Kill This Love”, un successo commerciale che le porta in vetta alle classifiche del mondo asiatico e raggiunge il numero 24 nella classifica Billboard 200. L’EP conteneva il singolo omonimo che in meno di 24 ore dall’uscita aveva totalizzato 2 milioni di stream su Spotify e raggiunto la n.1 della classifica iTunes in 35 paesi.



Alimentando il delirio dei fan per il loro energico pop e la loro irresistibile immagine audace, tutte e quattro hanno iniziato a lavorare ai loro materiali da soliste in parallelo con le uscite delle Blackpink, riflettendo così le loro personalità distinte (incluso il recente singolo di Jennie, “Solo”, che ha raggiunto il #1 posto nella World Digital Song Sales chart). I numeri danno un’idea più chiara del fenomeno glocale: 45 milioni di iscritti al loro canale YouTube, oltre 27 milioni di follower su Instagram, e oltre 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, numeri aumentati anche grazie alle loro performance live come l’acclamata e chiacchierata esibizione al Coachella dello scorso anno.