The Family Plan, Kit Harington si unisce a Mark Wahlberg nel sequel

Kit Harington si unirà a Mark Wahlberg nel sequel della commedia d’azione The Family Plan. Alcune fonti hanno rivelato in esclusiva a Deadline che l’attore candidato agli Emmy Awards arricchirà il cast composto anche da Michelle Monaghan, Zoe Colletti e Van Crosby. I dettagli sul suo ruolo non sono ancora noti. Il film è ambientato a Natale in Europa, dove Dan ha pianificato la vacanza perfetta per i Morgan, ma il suo passato continua a perseguitarli in modi inaspettati.

I NUOVI RUOLI DELLA STAR DE IL TRONO DI SPADE

Noto per il ruolo di Jon Snow nella serie Il Trono di Spade, Harington ha recentemente interpretato il miliardario Henry Muck nell’ultima stagione della serie HBO Industry e ha recitato nel film The Beast Within. Oltre al sequel di Family Plan, i prossimi progetti di Apple Original Films includeranno The Gorge con Miles Teller e Anya Taylor-Joy, Fountain of Youth di Guy Ritchie con Natalie Portman e John Krasinski, May Day con Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, Way of the Warrior Kid di McG e interpretato e prodotto da Chris Pratt e Matchbox, il film live-action basato sull’iconica linea di veicoli giocattolo della Mattel, diretto da Sam Hargrave e interpretato da John Cena.