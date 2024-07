Natalie Portman e Rihanna insieme? Un incontro possibile avvenuto nel Multiverso della Paris Fashion Week , evento che riunisce celebrità provenienti da ogni ambito e da ogni parte del globo in nome del comune amore per la moda ( LE STAR ALLE SFILATE - FOTO ). La sfilata di Dior è stata galeotta per Natalie Portman e Rihanna che, incredibilmente, non si erano mai viste di persona ma che si stimavano da tempo. Il loro primo incontro è stato un'esplosione reciproca di gioia . Portman ha esclamato “Ti amo!” e Rihanna ha ricambiato prontamente, aggiungendo che lei, l'attrice di Leon, è “ una delle st** *più sexy di Hollywood , da sempre!”. Le due star, immediatamente in sintonia, hanno continuato a scambiarsi complimenti: Rihanna ha detto di adorare l'aria da innocente di Portman e quest'ultima ha ammesso di considerare la cantante una vera regina, aggiungendo che da sempre ascolta la sua musica. “Era ciò di cui avevo bisogno” , ha detto Portman a Jimmy Fallon nel suo studio televisivo dove ha rivisto la clip dell'incontro con la popstar che, lo scorso gennaio, era diventato virale sui social. “È stato un momento formativo della mia vita”, ha detto, guardando il filmato, ancora emozionata.

La nuova vita dopo il divorzio da Millepied

Natalie Portman, che è sempre stata piuttosto riservata sulla sua vita privata e lo è stata ancora di più sulla fine del matrimonio col coreografo francese Benjamin Millepied, si è lasciata trasportare dall'atmosfera spensierata del salotto di Fallon per tirare furi un po' delle emozioni del suo ultimo, durissimo, anno.

L'attrice, che dopo aver scoperto il tradimento del marito e padre dei suoi due figli ha provato a rimettere in piedi il suo matrimonio per un breve periodo, ha chiesto ufficialmente il divorzio nell'estate del 2023 riuscendo a portarlo a termine nella primavera del 2024.

Fonti hanno confermato a People che gli ultimi due anni per l'attrice sono stati davvero difficili e lei stessa ha esternato le sue emozioni in un post pubblicato sui social per il suo compleanno, lo scorso 9 giugno.

La star premiata con l'Oscar ha voluto ringraziare gli amici che non hanno smesso di starle vicino e che l'hanno sollevata “ancora e ancora”. Il post, che contiene molte foto inedite scattate forse negli ultimi i mesi in giro per il mondo, è stato preso di mira dai fan che, nel fare gli auguri alla diva, le hanno augurato tutta la felicità del mondo.