Natalie Portman e Benjamin Millepied hanno ufficialmente divorziato

La coppia ha ufficializzato il divorzio dopo 11 anni di matrimonio. A darne notizia la rivista People

La notizia è ufficiale: Natalie Portman e Benjamin Millepied hanno divorziato dopo 11 anni di matrimonio. La coppia, che si era conosciuta sul set del film "Il cigno nero" nel 2010 e si era sposata due anni dopo, ha due figli in comune: Aleph, di 12 anni, e Amalia, di 7. A darne notizia un rappresentante dell'attrice che lo ha confermato alla rivista People, precisando che i due ex coniugi rimangono impegnati a mantenere un rapporto civile per il bene dei loro figli.

I due si sono conosciuti sul set del film Il cigno nero del 2010, che è valso a Portman un Oscar come miglior attrice. Millepied era il coreografo del film e ha aiutato Portman a imparare le sequenze di danza classica per il ruolo. Natalie Portman ha vinto anche un Golden Globe come miglior attrice per la parte nella pellicola firmata da... La coppia si era sposata due anni dopo e dalla loro relazione sono nati Aleph, di 12 anni, e Amalia, di 7.