10/13 ©Getty

Neppure Rihanna si sottrae al fascino delle linee Dior e stupisce i fan apparendo a Parigi in tailleur con gonna a tubo e la giacca dalla scollatura ampia, stretta in vita da una cintura larga. La popstar, anche lei in abito moiré, impreziosisce il suo outfit col cappello dalla vocazione street, i guanti in pelle e una bag di vernice trapuntata coi loghi del brand. La cantante è ancora una volta all'altezza della sua fama di icona di stile



Met Gala 2023, il look da sposa di Rihanna ha scatenato i fan: ha sposato A$AP Rocky?