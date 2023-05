Met Gala 2023, il look da sposa di Rihanna: ha sposato A$AP Rocky?

La cantante è stata la regina dell'evento di beneficenza newyorchese. Per i fan la sua apparizione in abito bianco sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art potrebbe essere rivelatrice di un matrimonio avvenuto in gran segreto

Rihanna, una delle meglio vestite al Met Gala 2023 , continua a far discutere i fan, alcuni dei quali non hanno dubbi sul fatto che il look spettacolare scelto dalla popstar di Diamonds fosse un chiaro indizio di un importante avvenimento nella sua vita privata: il matrimonio con A$AP Rocky . La teoria che sta animando i fan (e che è partita dai social media con Twitter in testa) non ha destato alcun commento da parte della cantante che, in realtà, potrebbe essersi vestita , per così dire, “da sposa” per allinearsi col dress code della serata che raccomandava agli ospiti di scegliere un look in onore di Karl Lagerfeld , lo stilista di Chanel a cui è stato dedicato l'intero evento.

L'apparizione di Rihanna al braccio di A$AP Rocky, praticamente l'ultima ad arrivare davanti al muro dei fotografi, ha fatto sospirare molti suoi ammiratori, che nella scena hanno visto un'anteprima dell'atteso matrimonio della popstar globale col rapper con cui fa coppia da alcuni anni. Che la cantante di Barbados si sia sposata in gran segreto e abbia approfittato del Met Gala per “suggerire” la cosa ai fan? Teoria fantasiosa ma non implausibile rafforzata da un look total white che sembra fuoriuscito dall'universo degli abiti da sposa e dall'aspetto raggiante di Rihanna che ai microfoni degli intervistatori ha confermato quanto sia felice in quest'ultimo periodo. Senza fare giri di parole, la cantante ha detto di essere innamorata al limite dell'ossessione del suo primo figlio e che le cose nella sua vita privata vanno alla grande ora che è in attesa del secondo.

È un ottimo momento per Rihanna ed A$AP Rocky e l'apparizione al Met Gala conferma non solo l'affiatamento della coppia ma anche la centralità dei due nella scena artistica internazionale. Entrambi appassionati di moda e legati in maniera diversa al fashion system - lei come designer, lui come testimonial globale del brand Gucci - al Met Gala hanno offerto l'ennesima dimostrazione di quanto ad Hollywood conti l'idea di coppia anche sotto il profilo dello stile. La sfilata sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art con Rihanna col pancione ha fatto subito scattare i campanelli d'allarme dei fan che hanno messo in connessione i due innamorati con l'abito bianco con lo strascico di lei. Una sposa perfetta , niente da dire. Peccato che all'anulare della cantante non ci fossero fedi nuziali né anelli con diamanti, segno inequivocabile di un fidanzamento ufficiale.

Outfit baby blue per Emma Chamberlain, confermata tra le intervistatrici di Vogue delle star del red carpet. Per la sua sfilata la youtuber ha scelto Miu Miu, un look caratterizzato da una gonna lunghissima con spacco profondo, giacca corta e top con strass che richiamano il bagliore dei gioielli Cartier

Anna Wintour, la leggendaria Global Editor Director di Vogue Magazine , come da tradizione, è tra le prime celebrità ad apparire sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York, cornice dell'evento fashion più importante della stagione che mette insieme arte, moda, filantropia e stelle dello showbiz. Per il Met Gala che accompagna l'apertura della mostra Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, la giornalista ha scelto Chanel, un look composto da abito lungo e soprabito haute couture riccamente decorato. Con lei, l'attore britannico Bill Nighy

Nella notte più glamour dell'anno in cui il mondo della moda e dell'arte omaggiano il genio incredibile di Karl Lagerfeld, Chanel domina le scelte di stile degli ospiti del prestigioso evento che raduna sullo stesso tappeto - e sulla stessa scalinata - divi del cinema, popstar e top model, molte delle quali hanno ispirato la creatività dello stilista. Ecco i look di un gala raffinatissimo, quasi tutto in bianco e nero, dove non sono mancati guizzi originali e strappi al dress code a cura di Vittoria Romagnuolo

Il look Maison Valentino di Rihanna

Rihanna ed A$AP Rocky sono una famiglia ma non è detto che i due siano prossimi all'altare. I fan che aspettano di vedere la loro beniamina vestita di bianco dovranno accontentarsi (per ora) del look sfoggiato dalla cantante al Met Gala, in tutto e per tutto somigliante a un abito da sposa e tutt'altro che ordinario.

L'abito, una creazione Maison Valentino, è stato disegnato da Pierpaolo Piccioli per la cantante ed è stato realizzato dalle sarte dell'atelier utilizzando molti metri di tessuto pregiato, cinque solo per il poderoso strascico. Il mantello in seta (che Rihanna ha indossato sul capo) è stato creato da trenta sarte che hanno realizzato artigianalmente trenta camelie di stoffa mettendo insieme cinquecento petali e venticinque foglie. Sempre di Valentino, la linea eyewear, gli occhiali da sole V-Goldcat indossati dalla cantante per sfilare sul tappeto dell'evento. Lo stylist Jahleel Weaver ha completato il tutto con gioielli Bulgari da capogiro.

Il look è in linea col dress code dell'evento che ha visto quasi tutti gli ospiti partecipare in abito bianco, o bianco e nero, binomio cromatico amatissimo da Karl Lagerfeld. Tra capi d'archivio della Maison Chanel e quelli di altri brand realizzati seguendo lo stile del creativo tedesco, Rihanna non è stata la sola a sfoggiare al Met Gala un abito del tutto simile a un wedding dress. Come lei, hanno indossato il total white Miranda Kerr, Kate Moss, Gisele Bundchen, Maya Hawke e molte altre.