Chi è Asap Rocky, dalle canzoni più famose alla storia con Rihanna

Al Super Bowl, Rihanna ha confermato la seconda gravidanza della sua relazione con Asap Rocky . In molti non hanno accolto con un senso positivo la notizia che la cantante caraibica sia rimasta incinta del rapper, soprattutto per il suo passato non sempre limpido e lineare, che l’ha visto avere anche seri problemi con la giustizia . Da tempo, però, il rapper sembra aver rimesso le cose a posto e si hanno poche notizie in merito a eccessi e trasgressioni, che forse al fianco di Rihanna ha ritrovato il suo equilibrio. I due stanno insieme da qualche anno, hanno già un figlio e per molti la prima gravidanza è arrivata troppo presto.

Il passato di Asap Rocky

Asap Rocky è nato a New York nel 1988 e il suo vero nome è Rakim Athelaston Mayers. È cresciuto nel quartiere di Harlem, una delle zone più difficili della metropoli di New York. Asap Rocky ha alle spalle una storia familiare molto complicata. A 12 anni ha dovuto sopportare l’arresto di suo padre per spaccio di droga e l’anno successivo ha visto morire suo fratello, ucciso per strada. In quel periodo ha iniziato a comporre musica e a cantare in rima. A quel punto, non potendosi più permettere una casa, Asap Rocky, sua madre e sua sorella sono stati obbligati a vivere nei rifugi per i senzatetto. La musica per Asap Rocky è stata un riscatto: a 19 anni ha esordito con un collettivo di rapper ma il suo primo successo è stato Purple Swag nel 2011. La sua musica a New York piaceva e le etichette discografiche hanno iniziato ad avvicinarsi a lui, lanciandolo definitivamente nel mondo della musica. I suoi guai con la giustizia sono cominciati nel 2006, quando appena 18enne è stato condannato per spaccio di droga e per rissa. L’arresto più eclatante è stato quello del 2019 in Svezia quando è stato fermato per una rissa.