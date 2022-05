ASAP Rocky posa per Dazed e racconta la sua storia con Rihanna

Il rapper di Harlem ha confermato l'arrivo di un nuovo disco ma al momento i suoi sforzi sono tutti per la nuova famiglia che sta costruendo con la popstar che definisce “la sua signora” Condividi

Lo abbiamo visto per mesi accanto a Rihanna, sempre in secondo piano rispetto alla regina del pop - e soprattutto al suo pancione - ma ora ASAP Rocky si è ripreso tutta l'attenzione posando per la cover di Dazed Magazine che ha dedicato il numero dell'estate 2022 a lui che è stato, tra le altre cose, uno degli amici e dei collaboratori più stretti di Virgil Abloh, il creativo scomparso il 28 novembre del 2021. Rocky, rapper e produttore discografico, è perfettamente a suo agio nei panni del modello al centro di un servizio fotografico che accompagna l'intervista all'interno del numero che è già disponibile sul sito della rivista britannica. Le foto, opera di Brianna Capozzi, sono un perfetto ritratto dell'ASAP way of life: solo apparentemente caotico e pieno di stile. In tutti gli scatti l'artista indossa capi della recente (e ambitissima) collezione speciale adidas x Gucci.



ASAP Rocky racconta la favola di strada con Rihanna approfondimento Il figlio di Rihanna e A$AP è già il bambino più ricco di Hollywood Le cronache della gravidanza di Rihanna, arrivate puntuali a ogni uscita pubblica della popstar, e la nascita del primogenito, che non ha ancora un nome ufficiale, hanno messo in ombra ASAP Rocky che in questi ultimi mesi è stato più impegnato che mai. Oltre alla lavorazione di un nuovo album che - assicura - uscirà presto, il trentatreenne di Harlem ha sperimentato per la prima volta nella sua vita le gioie della famiglia, quella che ha iniziato a costruire dal 2020 quando la sua relazione con Rihanna, collega e amica di lunga data, ha iniziato a farsi più seria.



All'intervistatore di Dazed, raggiunto telefonicamente da Los Angeles, Rocky ha raccontato con parole cariche di affetto quella che lui continua a considerare una storia d'amore da favola, che lo ha portato a vivere dei momenti davvero surreali, come la visita alle Bardados alla famiglia di lei. La loro love story dal tocco di strada, nata dall'incrocio tra musica, moda e arte, continua a portare ancora quel marchio di fabbrica delle origini e il rapper è fiero di poter influenzare con la sua presenza le giovani generazioni di creativi e non solo, oggi come ieri.

Merito di Rihanna (che nell'intervista lui definisce “la sua signora”) ma anche di Virgil Abloh, che li diresse entrambi nel video di Fashion Killa brano del 2013 che vedeva insieme per la prima volta la celebre stella del pop con ASAP (che in quel periodo apriva anche i suoi concerti) per le vie di New York City.

ASAP e Rihanna, sempre in sintonia approfondimento A$AP Rocky rilasciato dopo arresto: pagata cauzione da 550mila dollari A proposito del futuro, ASAP Rocky chiarisce che per suo figlio sarà un genitore dalla mentalità aperta e che si impegnerà per educarlo nell'ottica della libertà e della creatività.

Lui e Rihanna, personalità davvero straordinarie nel loro ambiente, per il nuovo arrivato vogliono essere dei genitori speciali. Il piccolo è arrivato a completare la loro intesa, visibile anche con una semplice occhiata. Il rapper spiega che le loro uscite, sempre in sintonia anche sotto il profilo dello stile, non sono frutto di un disegno ma di una visione uguale del mondo. I due si rubano le magliette – dice – e non sanno cosa indosserà l'altro prima di uscire, cosa successa (incredibilmente) anche prima del Met Gala del settembre 2021 quando entrambi sono apparsi sul red carpet più fotografato del mondo con un look “puffy”: un giubbotto imbottito per lei e - letteralmente - una coperta trapuntata per lui.